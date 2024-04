Gracyanne Barbosa e Belo - Victor Chapetta / Ag. News

Publicado 19/04/2024 10:04 | Atualizado 19/04/2024 10:10

Rio - Após o fim do casamento com Belo, Gracyanne Barbosa revelou que o cantor está de mudança para um novo endereço. A influenciadora digital e musa fitness ainda assumiu que há amor entre eles e comentou a possibilidade dos dois reataram a relação de 16 anos.

"Ele está se mudando agora de casa", afirmou Gracyanne em entrevista ao Portal Leo Dias, nesta quinta-feira. Gracy também confirmou que há chances de reconciliação. "Com certeza. Onde existe amor, existe chance. Mas a gente precisa de um tempinho, eu acho".

A separação de Belo e Gracyanne foi dada em primeira mão pelo colunista Lucas Pasin, do UOL. Ao DIA, a assessoria do casal confirmou a informação e ressaltou: "O cantor Belo não vai se pronunciar sobre sua vida pessoal e reforça que está focado em sua carreira. Gracyanne Barbosa reafirma que o amor entre o casal não acabou, mas confirma a separação atual".

No "Fofocalizando", do SBT, o jornalista Leo Dias leu trechos de uma conversa que teve com a musa fitness, em que ela teria dito que o casamento estava em crise porque envolve muita gente, "quinhentas pessoas dando palpite e que não foi por falta de amor". Além disso, o profissional questionou Gracyanne se ela estava com Gilson, um homem que frequentava a mesma academia que ela. "Não estou mais, já estive. Nossa relação estava ruim há muito tempo. Estávamos decididos a separar". Gracy declarou ainda que está sozinha e que se arrependia de ter magoado Belo. "Se que eu o magoei demais e hoje me arrependo disso".