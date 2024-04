Personal confirma que ficou com Gracyanne e que Belo pediu sua demissão - Reprodução

Publicado 23/04/2024 17:53 | Atualizado 23/04/2024 19:21

Rio - Gilson de Oliveira, apontado como pivô do fim do casamento de Gracyanne Barbosa e Belo, confirmou que ficou com a musa fitness. Em uma entrevista comandada por Raul Gazolla, que começou com advogado Joabs Sobrinho sendo porta-voz do atleta, o personal revelou ainda que o cantor teria pedido sua demissão da academia em que trabalha.

"Gracyanne sempre foi uma pessoa muito reservada, cumprimentava todo mundo, muito agradável. Mas o Belo também malhava na academia e todo mundo sabia que não estava bem o casamento porque as pessoas comentavam, os bastidores ficaram sabendo que ela estava separada dele e que ficavam morando sob o mesmo teto só pelos compromissos financeiros, não se separavam por questões de ordem econômica", revelou Joabs, que contou que também treinava na mesma academia.

O advogado, então, explicou que Gilson não era personal de Gracyanne. "O Gilson está sendo crucificado por ter sido o personal que abusou de uma cliente. Gilson nunca foi personal da Gracyanne porque eu malhava lá e o horário que a Gracyanne malhava, Gilson era personal da minha mulher", disse.

Ainda de acordo com Joabs, os vídeos que circularam de Gracyanne com Gilson na academia, faziam parte de um desafio fitness da influenciadora e era realizado durante os intervalos de aulas. "Como ele é muito forte, ele conseguiria segurar os movimentos que ela fazia. Os outros não sustentavam", ressaltou.

Sobre o relacionamento de Gilson e Gracyanne, o advogado afirmou que durou cerca de seis meses. "Eles ficaram com relacionamento de fevereiro a próximo a agosto, é um lapso temporal bastante elevado. Não dá para você esconder uma coisa de fevereiro a agosto e ele sempre foi muito discreto. Nunca teve nenhum contato com ela na academia a respeito disso, sempre fora da academia. Só que as pessoas sabiam porque ela sempre deixava muito isso transparecer que não ia mais bem no casamento, que ela estava uma pessoa livre e que estava ficando uma pessoa feliz porque tinha conhecido o Gilson", disse.

Joabs revelou ainda que Belo teria pedido o afastamento do personal na academia. "O Belo pediu para o empresário dele, que não foi lá à toa, e pediu na academia que afastasse o Gilson. No dia que Gilson foi afastado, ele estava dando aula para minha mulher. Foi afastado sumariamente no meio da aula", relatou.

"E aí, quatro ou cinco dias depois, o negócio ficou ruim, todo mundo ficou chateado e iriam começar a perder os alunos. O que eles fizeram? Voltaram atrás e trouxeram o Gilson. Mantiveram ele mais um tempo, mesmo assim o Belo fez pressão, o empresário dele foi lá e 'pediu a cabeça' do Gilson e aí ele foi demitido. A Gracyanne pediu que eles voltassem atrás e mesmo assim eles mantiveram", afirmou.

"Gilson depois que foi demitido, ficou tão chateado porque ele saiu, que ele simplesmente nunca mais falou com a Gracyanne, se afastou completamente dela. Não foi ela que se afastou, não. Foi ele que se afastou", ressaltou, complementando que tudo aconteceu há um ano.

Raul, então, direciona as perguntas para o próprio Gilson responder e questiona como era o relacionamento dele com Gracyanne. "Nada forçado, sem nenhum interesse que fosse financeiro como aparece muito e sou julgado por isso, pela imagem que ela tem e não por quem eu sou", disse. "Por mim, ninguém nunca ouviu sair da minha boca algo relacionado a isso", ressaltou.

Sobre a frequência em que se viam, o personal revelou: "Era uma ou duas vezes na semana, por conta das dificuldades do trabalho, por ela ser quem ela é e pela correria da vida, na verdade".

Em outro momento, Gilson deu sua versão sobre seu suposto pedido de demissão feito por Belo. "Ele alegou que foi por conta da imagem do casal e também relacionou a imagem que a academia poderia passar por eu ser funcionário. Porém, de mim, nunca saiu absolutamente nada. E se alguma vez saiu alguma coisa, acredito que o erro foi deles por trazer isso à tona", pontuou.

O personal opinou ainda sobre o motivo de Belo e Gracyanne não terem se divorciado. "Acredito que por conta da profissão que eles tem, de tudo que eles tem junto e de imediato, por uma repercussão que está acontecendo agora. Só que dessa forma que foi feita foi cruel e muito cruel comigo porque acabei me tornando o responsável por uma coisa que já não existia. E eu acredito que tudo isso tenha sido tudo calculado por ele [Belo], mais pelo empresário dele e pelo Léo Dias. Porque já tem um bom tempo que não falo com ela", ressaltou.

Sobre como a história tem impactado em sua vida, o personal pontuou: "Atualmente, essa imagem que foi criada tem me prejudicado pelo simples fato de onde eu vou, é zoação o tempo todo. Não ligo, mas afeta diretamente a profissão e não só a minha, mas os profissionais que são personal. E isso obviamente me limita que daqui para frente eu tenha mais trabalho e o pouco que eu tenho, não vai suprir a necessidade que eu tenho em casa".

