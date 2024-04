Pablo Varas (à esq.), Leticia Spiller e Nizam (à dir.) - Reprodução

Publicado 23/04/2024 19:56

Rio - Pablo Vares, ex-marido de Leticia Spiller, foi às redes sociais nesta terça-feira (23) para negar indireta ao novo relacionamento da carioca com o ex-BBB Nizam, atribuída a vídeo do músico que circulou na web e foi tirado de contexto.

O uruguaio esclareceu que estava cansado por causa da agenda de shows, e rebateu comentário de "hater" que mandou ele calar a boca: "'Quebra silêncio'. Cala tu boquita, hermanito!", escreveu o internauta, que ganhou um reels como resposta.

"Irmão, se alguma coisa quebrou o silêncio aqui foi a sua falta atenção. Você foi manipulado e caiu na armadilha lindamente. O post que você decidiu fortalecer com esse seu comentário faz referência a um vídeo, em que eu supostamente teria me pronunciado sobre uma coisa que nada me diz respeito", rebateu o músico, elogiado pelos seguidores por manter a educação e a calma ao responder o "hate".