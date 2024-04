Eliezer conta como ele e Viih Tube se dividem para as atividades da filha - Reprodução

Eliezer conta como ele e Viih Tube se dividem para as atividades da filhaReprodução

Publicado 23/04/2024 17:34

Rio - Eliezer utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (23), para contar como ele e Viih Tube se dividem para acompanhar as atividades da filha, Lua, de 1 ano. Em seu story do Instagram, o influenciador revelou que a pequena faz aula de musicalização, desenvolvimento e natação, e falou sobre a experiência de momentos sozinho com ela.

fotogaleria

"A Lua faz algumas atividades, né? Ela faz aula de musicalização, de desenvolvimento, ela faz natação e eu e a Viih a gente divide ali. Eu fiquei com a natação, para levá-la e acompanhá-la, esse momento é meu. A Viih ficou com a musicalização, então ela que leva e o momento é dela (...) E a aula de desenvolvimento é dentro de casa, então, envolve todo mundo, né? Quem está aqui na hora, participa. É onde ela pinta, enfim, ela vai para o jardim e brinca", contou.

Em seguida, Eliezer deu sua opinião sobre a divisão e a experiência de participar de momentos sozinho com a filha. "É muito legal dividir isso, fazer parte dessa forma, né? E eu acho muito saudável, também, o pai e a mãe ter seus momentos ali, construir isso de uma forma individual com a criança. Acho muito gostoso", revelou.