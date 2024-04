Participação de Zeca Pagodinho no programa "Mais Você" - Reprodução de vídeo

Participação de Zeca Pagodinho no programa "Mais Você"Reprodução de vídeo

Publicado 23/04/2024 13:48

Rio - O cantor Zeca Padoginho cometeu uma gafe durante sua participação no programa "Mais Você", da TV Globo, na manhã desta terça-feira (23). Ao se despedir de Ana Maria Braga e Louro Mané, o músico se confundiu e chamou o papagaio de Louro José. Percebendo o erro, logo reparou dizendo que o Zé havia morrido.

"Um abraço aí pro povo, fala Louro, Louro José", disparou o cantor que logo se corrigiu: "Não, o Zé morreu!”. Ana Maria ajudou na reparação: "Não, esse é o Louro Mané".

Zeca Pagodinho: "Abraço Ana. Valeu Louro José... Ah não, Zé morreu"



pic.twitter.com/hKEnLf6w2H — luscas (@luscas) April 23, 2024

Em seguida, o papagaio Mané também tentou contornar a situação de forma descontraída. "Esse é o Mané, José é meu pai". O intérprete do icônico mascote Louro José, Tom Veiga, morreu em novembro de 2020 vítima de um derrame cerebral. Dois anos depois, a novo papagaio, Louro Mané começou a fazer parte do "Mais Você".Ainda durante sua participação, Zeca comentou sobre o relançamento da música "Ogum", com o rapper Djonga, que aconteceu nesta terça-feira. "A música foi lançada à meia-noite. O clipe sai ao meio-dia", explicou o compositor.