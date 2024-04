Mani Reggo vai retirar pedido de registro da marca calabreso após acordo com Toninho Tornado - Reprodução / Internet

Publicado 23/04/2024 09:14 | Atualizado 23/04/2024 09:14

Rio - Após a grande repercussão da disputa pelo registro da marca "calabreso" entre Toninho Tornado e Mani Reggo, o advogado da Non Stop Produções, que agencia o humorista, emitiu uma nota pública sobre o caso. Segundo o comunicado emitido na noite desta segunda-feira (22), após "negociações amigáveis", Mani Reggo informou que vai retirar o pedido junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).



"Após ampla repercussão do caso, o Sr. Fábio de Almeida, representante da Sra. Mani Reggo e Sra. Fabiana Reggo, entrou em contato com o CEO da companhia, Sr. Carlos Henrique Ximenes Diniz ('Kaká Diniz'). Durante as negociações amigáveis, ficou acordado que o Instituto Maria Preta irá retirar o pedido de registro das marcas 'Calabreso' e 'X Calabreso' junto ao INPI, considerando o reconhecimento da originalidade do bordão criado por Toninho Tornado", informa a nota publicada no Instagram do artista.

A ex-mulher de Davi, campeão do "BBB 24", pediu o registro do termo no início de fevereiro , por meio do Instituto Maria Preta, depois de o baiano usar a expressão em uma briga dentro da casa com MC Binn e Lucas Buda. Dois dias depois, a agência de Toninho Tornado também entrou com o requerimento. Na nota pública, a empresa comenta o início do caso."Após a menção do termo 'Calabreso' em reality show, a empresa conduziu uma série de monitoramentos de marcas junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e iniciou um processo interno para formalizar o pedido de registro deste termo com o objetivo de proteger os interesses do nosso agenciado", disse o comunicado.Mani fez o requerimento durante o programa. Ou seja, antes do fim do relacionamento com o campeão do "BBB 24", após uma fala sua que gerou polêmica quando saiu da casa. O brother disse que ainda estava conhecendo a mulher. Alguns dias depois, a vendedora fez uma publicação e retirou o termo "esposa do Davi" de sua biografia no Instagram, além de parar de segui-lo.