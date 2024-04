Gabi Luthai mostra barriga após nascimento do primeiro filho - Reprodução

Publicado 23/04/2024 20:13

Rio - Gabi Luthai utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (23), para mostrar para seus seguidores como está sua barriga após o nascimento de seu primeiro filho, Pietro , fruto de seu relacionamento com Teo Teló. Em seu story do Instagram, a influenciadora revelou ainda que teve uma madrugada difícil porque o pequeno teve cólicas.

"Neném teve cólica essa madrugada toda, foi difícil. Coração apertado de ver ele sofrendo. Mas deu tudo certo! Está dando. Sempre dá certo", escreveu ao compartilhar uma foto com o pequeno no colo. A influenciadora deu mais detalhes do momento em um vídeo. "Primeira noite em claro. Foi tenso, cara. Parte o coração, né? Você vê o bebezinho se contorcendo de dor e você só queria pegar a dor para você. Eu entendo os pais, os meus pais principalmente agora", disse.

Em seguida, Gabi, que anunciou o nascimento de Pietro na última sexta-feira (19), contou como tem se sentido no pós-parto e mostrou como está sua barriga. "Nem ousem dizer que eu estou belíssima porque vocês ficam assim: 'Ai, está plena. Nem parece que pariu'. (risos). Vocês são muito engraçados, mas não se iludam porque eu estou com cólica, sangramento, peito dolorido, tudo. Só que eu vou levando, né?", brincou.

"Falando nisso, eu estou de 'tape', né? Falei para vocês. A barriga eu já sabia que ficava assim mas é que eu estou mostrando porque eu juro que até hoje tem mulheres, tem gente que não sabe que a barriga não volta milagrosamente. É normal, ficou nove meses ali, o útero ainda está voltando, vai um processo de meses para voltar. Isso porque do primeiro dia para agora, eu achei que ela já diminuiu assim, metade. Já voltou metade", afirmou.