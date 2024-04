Grávida, Mel Fronckowiak encanta ao exibir barriguinha em Portugal - Reprodução

Grávida, Mel Fronckowiak encanta ao exibir barriguinha em PortugalReprodução

Publicado 23/04/2024 16:45

Rio - Grávida, Mel Fronckowiak encantou os seguidores, nesta terça-feira (23), ao exibir a barriguinha em uma praia de Portugal. A apresentadora, que já é mãe de Nina, está à espera de seu segundo filho com Rodrigo Santoro.

fotogaleria

"Algarve", escreveu Mel na legenda da publicação, se referindo a região sul do país português. Na legenda da publicação, internautas fizeram questão de enaltecer a artista. "Que barriga linda, mamãe", disse uma seguidora. "Amando essa gravidinha que gosta de compartilhar com a gente os registros", afirmou outra. "A mamãe mais linda", ressaltou uma pessoa. "Está perfeita, com aquele sentimento de paz e 100% pra mais essa fase", declarou uma fã.

Nos stories do Instagram, Mel avisou que ainda vai conhecer novos destinos. "Último dia por aqui antes de seguirmos viagem", contou. A apresentadora e Rodrigo Santoro estão juntos há 12 anos.

Confira: