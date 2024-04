Isabele Benito e família na feijoada de Zeca Pagodinho - Webert Belicio/ Agnews

Publicado 23/04/2024 15:17 | Atualizado 23/04/2024 16:19

Rio - Celebridades prestigiam a feijoada do feriado de São Jorge no "Bar do Zeca", na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, nesta terça-feira (23), com a presença de Zeca Pagodinho. Entre os convidados de honra, passaram no local o ator Helio de La Peña, o jornalista Ancelmo Gois e a apresentadora Isabelle Benito.

Neste dia, milhares de fiéis foram para as missas em homenagem ao santo guerreiro, como na Igreja Matriz de São Jorge, em Quintino, Zona Norte do Rio. Além disso, há a tradicional feijoada em vários pontos da cidade.