Anitta posa com biquini nas cores do Brasil e exibe corpo saradoReprodução

Publicado 23/04/2024 22:02 | Atualizado 23/04/2024 22:30

Rio - Anitta publicou, nesta terça-feira (23), uma série de fotos com um biquíni com as cores e bandeira do Brasil. Em seu Instagram, a 'Girl From Rio' exibiu o corpo sarado e encantou os seguidores com os registros do seu dia de folga.

"Descansando pouco e trabalhando muito, porque equilíbrio é tudo e faltam apenas 3 dias para o lançamento de 'Funk Generation' (risos)", escreveu Anitta, se referindo ao seu próximo álbum que vai ser lançado na sexta-feira (26).

Nos comentários da publicação, famosos e anônimos fizeram questão de enaltecer a cantora. "Gostosa", disse Marina Sena. "O corpo da gata", elogiou um seguidor. "Linda", afirmou uma fã.

Confira: