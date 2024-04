Nicole Bahls dá conselho inusitado para quem está sofrendo por amor: Bora agir - Reprodução

Nicole Bahls dá conselho inusitado para quem está sofrendo por amor: Bora agirReprodução

Publicado 23/04/2024 21:40

Rio - Nicole Bahls resolveu ajudar os seguidores que estão sofrendo por amor. Em seu story do Instagram, a influenciadora deu um conselho para lá de inusitado, nesta terça-feira (23), e divertiu os internautas com sua reflexão.

fotogaleria

"E você está aí falando que está sofrendo por causa de 'bofe'? Vou te falar. Qual é o nome do seu 'bofe'? Pedro? João? Todo mundo vive sem Pedro, todo mundo vive sem João. Por que você não vai viver? Pensa que e se ele morresse em um acidente de carro? Deus me livre, me perdoe, mas se morresse, a vida não ia ter que seguir? Pensa que ele morreu, que aconteceu um acidente e bora agir", disse.

No X, antigo Twitter, internautas repercutiram a ajuda de Nicole. "A Nicole Bahls falando que o melhor jeito de superar um macho é fingindo que ele morreu em um acidente de carro (risos). Ela é muito diva", afirmou uma pessoa. "Vou seguir o conselho da Nicole Bahls e começar a pensar que meu ficante morreu", relatou outra. "A diva nunca errou", contou uma tuiteira.