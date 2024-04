Pitty - Reprodução / Instagram

PittyReprodução / Instagram

Publicado 23/04/2024 15:51 | Atualizado 23/04/2024 15:56

Rio - A roqueira Pitty surpreendeu os seguidores do Instagram com fotos do novo look, que lhe renderam muitos elogios para o cabelo. "Nunca foi tão curto", escreveu ela na legenda.

"Para novos tempos. Hora de encerrar esse ciclo e esperar o que tem por vir", confessou a baiana quando anunciou a mudança. Após a revelação, ela relatou: "Nunca achei que iria me jogar. Sempre morri de vontade. Eu tô (sic) amando. Só se vive uma vez”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ⚡️PITTY⚡️ (@pitty)

Os fãs de Pitty elogiaram a mudança. "Linda de qualquer jeito", disse uma delas. “Também estou amando”, escreveu outra fã. "Combinou muito contigo, difícil agora vai ser deixar crescer de novo depois de acostumar com a praticidade do curtinho", alertou uma das fãs da rainha do rock de Salvador.