Simony publica foto mostrando tratamento de câncerReprodução / Instagram

Publicado 23/04/2024 13:53 | Atualizado 23/04/2024 13:57

Rio - A cantora Simony compartilhou uma foto em seu Instagram, nesta terça-feira (23), mostrando a sessão de imunoterapia. A artista de 47 anos começou o tratamento em março, dando início a uma nova fase da luta contra o câncer de intestino.





"Fazendo minha imunoterapia sempre com muita gratidão. Tenho mais um ano pela frente. Mas tem 8 meses que não tenho nenhuma célula cancerígena. Vamos em frente, um dia de cada vez", escreveu a cantora.

A publicação recebeu muitos comentários, incluindo de famosos, como Sônia Abrão, Luiza Possi e Tom Cavalcante. "Esse é o segredo, amiga. Só agradeça", comentou o humorista.

Simony foi diagnosticada com um tumor maligno no intestino em 2022. Em fevereiro deste ano, ela celebrou o resultado do tratamento do câncer, que está em remissão, definindo como um "milagre".