Publicado 23/04/2024 07:30

Rio - Em meio às polêmicas envolvendo sua relação com Gracyanne Barbosa, o cantor Belo subiu aos palcos do Via Music Hall, na Baixada Fluminense, na noite desta segunda-feira (22), para cantar em celebração aos seus 50 anos.

Durante a apresentação, o artista, usando um paletó prateado e brilhoso, ganhou de um fã um bolo em comemoração ao dia e recebeu diversos bailarinos com vestes usados no candomblé. O show também teve direito a defumador e banho de rosas vermelhas.Ao mesmo tempo em que faz shows para celebrar a vida e os 30 anos do grupo Soweto, Belo lida com o fim do casamento de mais de 10 anos com Gracyanne Barbosa. O anúncio, feito há menos de uma semana, indicava que a musa fitness teria o traído com um personal, que acusou o casal de fazer uma jogada de marketing com o caso.