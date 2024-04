Aline Campos posa aos beijos com o namorado em pré-estreia de filme em SP - Eduardo Martins/ Agnews

Publicado 22/04/2024 22:32

Rio - Aline Campos posou aos beijos com o namorado, Felipe Von Borstel, durante a pré-estreia do filme "Férias Trocadas", que aconteceu em São Paulo, nesta segunda-feira (22). Para o evento, a atriz apostou em um vestido prateado com brilho.

Além deles, nomes como o cantor Falcão, Matheus Costa, Carol Castro, Bianca Bin, Fafy Siqueira e a mulher, Fernanda Lorenzoni também marcaram presença no local. O filme estreia para o público no próximo dia 2 de maio.

"Férias Trocadas" é dirigido por Bruno Barreto e conta a história de José Eduardo, Zé (Edmilson Filho), que ganha uma rifa e consegue uma viagem para toda sua família em Cartagena, Espanha. Dono de uma escolinha de futebol, pai de uma blogueirinha, Rô (Klara Catanho), a família parte animada para o exterior, mesmo com a desconfiança de Suellen (Aline Campos), a esposa dele.