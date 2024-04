Camila Moura fala sobre divórcio com Lucas Henrique: Dias bem sombrios - Reprodução

Camila Moura fala sobre divórcio com Lucas Henrique: Dias bem sombriosReprodução

Publicado 22/04/2024 19:10

Rio - Camila Moura utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (22), para desabafar sobre o seu divórcio com Lucas Henrique. Em seu story do Instagram, a influenciadora relembrou um conselho que recebeu de uma seguidora durante o período de separação com o ex-BBB e falou sobre os "dias bem sombrios" que viveu.

"Durante esse processo que eu estou passando, eu passei por uns dias bem sombrios, sabe? Bem profundos. E eu ouvi de uma mulher muito maravilhosa falando: 'Você não vai morrer com isso. Quando eu me divorciei, eu também achei que eu não ia sobreviver, eu achei que eu ia morrer, mas olha aqui eu viva, toda poderosa'. E aí, quando eu estava no fundo do poço, eu lembrava disso, dessa mulher que ela sabe que é ela, que ela me segue", relembrou.

Camila, então, refletiu sobre o processo. "Vocês acompanham de pertinho o meu processo de cura, então, vocês já me viram lascada em rede nacional (risos). Vocês me viram no fundo do poço, né? E olha eu aqui. Nada do que um dia após o outro. Um batom vermelho e um blush", disse.

"Eu vou sobreviver, você vai sobreviver, nós iremos sobreviver. Então vai lá, faz seus corres, luta por você, dessa vez pensar em você, por você", afirmou.

A influenciadora resolveu por um fim no relacionamento com Lucas Henrique após o ex-participante do "BBB 24", da TV Globo, "flertar" com Pitel.