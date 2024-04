Gustavo Moura e Silvia Abravanel - Leo Franco / Ag. News

Publicado 22/04/2024 12:44

Rio - A apresentadora Silvia Abravanel deu o que falar na web, nesta segunda-feira (22), após desabafar sobre o término de seu relacionamento e revelar o motivo nas redes sociais. Nos stories do Instagram, a filha do Silvio Santos expôs que seu noivado com o cantor Gustavo Moura havia chegado ao fim, após ele fazer comentário picante sobre Helen Ganzarolli na sua frente.



"Só para deixar todos bem avisados aqui, Gustavo Moura me perdeu, pois, jogou na minha cara que a Helen Ganzarolli é uma gostosa. Que sejam felizes juntos", disparou a herdeira do SBT.



fotogaleria

O desabafo continuou em outra publicação. "Por muito mais respeito. Se não quer respeitar como mulher, pelo menos como ser humano! Pois ninguém é melhor do que ninguém", disse.

Logo em seguida, a apresentadora apagou a postagem, mas a história já tinha viralizado. "Parece que Silvia Abravanel foi trocada por Helen Ganzarolli. Semana dos cornos", ironizou um usuário das redes sociais. Helen Ganzarolli é o terror das Abravanel", brincou outra pessoa.



Silvia Abravanel e Gustavo Moura assumiram o relacionamento em 2022. Os dois foram vistos juntos, em clima de romance, durante a gravação do DVD Cabaré, de Leonardo e Bruno & Marrone, em São Paulo.