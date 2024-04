Virginia Fonseca e Zé Felipe tiram foto com bolo de aniversário dos 26 anos dele - Reprodução / Instagram

Publicado 22/04/2024 16:52 | Atualizado 22/04/2024 17:25

Rio - Além do post no Instagram parabenizado o cantor Zé Felipe pelo aniversário de 26 anos , a influenciadora Virginia Fonseca publicou um vídeo no canal do Youtube com os 26 presentes de luxo que deu ao marido - totalizando aproximadamente R$ 500 mil - para celebrar a data e ver a reação dele ao abrir as embalagens.