Zé Felipe e Virginia FonscecaReprodução / Instagram

Publicado 21/04/2024 10:05

Rio - O cantor Zé Felipe completa 26 anos, neste domingo (21), e foi homenageado por sua mulher, Virginia Fonsceca. A influenciadora digital postou um vídeo ao lado das filhas do casal, Maria Alice e Maria Flor, se declarando ao amado. Além disso, a empresária compartilhou um álbum de fotos dos dois, que inclui um registro do dia que se viram pela primeira vez.

"Feliz seu dia, amor! Você é uma das melhores pessoas que eu conheço, se não, a melhor! Coloquei esse vídeo com nossas princesas te desejando feliz aniversário (Floflo julgando e comendo, mas estranho seria se ela não estivesse assim) e logo depois eu coloquei uma foto do nosso primeiro dia se conhecendo pessoalmente, 26/06/2020, o dia que Deus traçou nossos caminhos", escreveu Virgínia, seguindo com os elogios e agradecimentos.

"Não canso de falar que você foi um presente na minha vida e que me presenteou com nossos filhos, então eu sou a pessoa mais feliz do mundo por isso, sou muito grata pela sua vida e hoje você inicia mais um ciclo, 26 anos e peço a Deus que abençoe sua vida, ilumine seus caminhos, lhe dê muita saúde, paz, amor, sabedoria e sucesso!!! Amamos você muitão. Estamos esperando você chegar para te encher de beijos e abraços, vem com Deus", continuou.



Nos comentários, Zé agradeceu e também se declarou para a amada. "Meu maior presente são vocês. Obrigado por tudo, meu amor. Te amo".

O cantor estava longe da família, fazendo show no Ceará, em Fortaleza, neste sábado (20). Mas parece que tudo está pronto para a chegada do aniversariante. "E o presente do Zé já está certo. Vou deixar uma caixinha aqui para ver quem acerta o que é", brincou a dona da Wepink com seus seguidores nos stories do Instagram.