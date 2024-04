Pabllo Vittar no 'Mais Você' - Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar no 'Mais Você'Reprodução/Instagram

Publicado 21/04/2024 20:00

Rio - Em programa de sábado na televisão aberta, a cantora Pablo Vittar revelou que já ficou com jogador de futebol, mas não disse o nome do bofe. Com as características que ela deu, um internauta fez lista no X, antigo Twitter, com todos os possíveis jogadores, divididos por time e posição em campo.

As pistas dadas pela artista são apenas três: o atleta em questão é maior que ela, que tem 1,87 cm de altura, atua no Brasil e não é goleiro: "não é goleiro, mas tem habilidade com bola (risos)

Isso foi o suficiente para os fãs levantarem nomes e teorias. O post destaca jogadores de time como Flamengo, Grêmio, Corintians, Cuiabá e Bahia. Confira listagem abaixo:

Tá, mas qual jogador ficou com Pabllo Vittar?



Tenho certeza de que muitos querem saber dessa informação por curiosidade ou coisa pior



Nessa THREAD seguiremos pistas que Pabllo deixou para ver os candidatos a serem o jogador.



Segue o pic.twitter.com/X0fIlUJszx — Tortilla Trikas (@Tortilatricolor) April 21, 2024 Veja, também, vídeo do momento em que Pablo Vittar foi questionada pelos apresentadores, mas não deu o nome do affair. Veja, também, vídeo do momento em que Pablo Vittar foi questionada pelos apresentadores, mas não deu o nome do affair.