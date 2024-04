MC Binn se declara para a mãe - Reprodução

Publicado 21/04/2024 19:53

Rio - MC Binn publicou um longo texto, neste domingo (21), se declarando para sua mãe. Em seu Instagram, o funkeiro e ex-BBB relembrou seu período com depressão e ressaltou a importância de Dona Mariza Ventura para ele.

"Mãe lembra quando um dia você me viu desanimado no sofá da sua casa e disse assim: 'Filho nós vamos vencer, você irá vencer porque Deus está no controle de tudo'? E quando os cenários não eram tão bons assim, você era a única que tinha esperança e vivia confiante. Eu aprendi com você a ter mais confiança na vida e no amanhã... Porém, não teve um momento que nós nos prostramos, mesmo com toda dificuldade a gente ria muito e achava alegria e felicidade onde era muito difícil de se achar", afirmou.

Em seguida, MC Binn complementou: "Contigo eu aprendi a valorizar um prato sem mistura, as vezes só com arroz. Aprendi a valorizar o pouco e jamais abrir mão dos meus princípios. Você ainda me disse: 'Um dia você irá usar como testemunho essa fase de depressão porque esse processo vai passar. Ele passou. Eu tenho orgulho da senhora e eu te amo muito e quero sempre dizer que você é minha RAINHA. Obrigado por tudo dona Mariza Ventura".

Nos comentários, os internautas enalteceram a relação dos dois. "Sua mãe é luz mano! Que abraço acolhedor eu recebi dela", disse Lucas Henrique, também ex-BBB. "Que texto mais lindo! É pra ela, mas diz muito sobre o grande homem que você é", ressaltou uma seguidora. Yasmin Brunet, por sua vez, reagiu com um emoji de coração.

