Leidy Elin desabafa após sofrer ataques na praiaReprodução

Publicado 21/04/2024 17:52 | Atualizado 21/04/2024 18:04

Rio - Leidy Elin desabafou, neste domingo (21), após ter recebido ataques enquanto estava em uma praia do Rio de Janeiro. Em suas redes sociais, a ex-BBB revelou que uma pessoa a insultou e que, segundo ela, essa foi a primeira vez que recebeu "hate" pessoalmente desde que saiu do reality show.

"Hoje foi a primeira vez que sofri 'hate' pessoalmente. Um ser humano me gritando e me insultando no meio da praia. Estou de saco cheio já, porque estou vivendo minha vida sem perturbar ninguém! Se não gosta de mim, não precisa nem me dirigir a palavra", disse no X, antigo Twitter.

Lucas Henrique, também ex-participante do "BBB 24", da TV Globo, prestou apoio a amiga. "Levanta a cabeça e 'simbora', preta! Infelizmente vão ter vários assim atrás de gente, mas as conquistas seguem sendo maiores do que qualquer um deles. Estou contigo", escreveu.

Além dele, internautas mandaram mensagens de carinho para a trancista. "Que loucura Leidy, não se cale e por favor não deixa que esse tipo de atitude te impeça de ser feliz, fazer aquilo que você gosta e viver a SUA vida. Eles querem que tu seja atingida, que entre em depressão, que viva na sombra. Não permita que te ponham nesse lugar", afirmou um seguidor. "Sinto muito, Leidy! Você é uma mulher maravilhosa, não merece passar por isso. Fica bem", ressaltou outro.

"Sinto muito, Leidy. Você é uma mulher incrível! E pode ter certeza que estamos contigo, se sinta abraçada por todos nós aqui", declarou uma pessoa. "Siga firme! Muita gente te admira e torce por você! cabeça erguida", pontuou outra.

Levanta a cabeça e simbora, preta! Infelizmente vai ter vários assim atrás de gente, mas as conquista seguem sendo maiores do que qualquer um deles. Tô contigo!!! — Lucas Buda (@lucasbuda_) April 21, 2024 Em seguida, Leidy falou sobre o assunto em seu Instagram. "Em um domingo de praia, descansando e agradecendo por uma semana linda de trabalho, fui insultada publicamente por uma mulher branca. Não tive reação, fiquei quieta, não falei nada e não respondi. No fim, ela me pediu uma foto. Por qual motivo? Não sei. Dizem que o hater é o fã que quer atenção e a cada dia tenho mais certeza disso. O pedido de foto dela não veio com um 'desculpas', e mesmo que viesse, não teria sanado a vergonha e constrangimento. Eu só gostaria de pedir pra que vocês não sejam esse tipo de pessoa", disse em um trecho da legenda da publicação.

Confira: