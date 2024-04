Mel Maia rebate críticas após ir à festa sem namorado - Reprodução

Publicado 21/04/2024 17:04

Rio - Mel Maia utilizou as redes sociais, neste domingo (21), para rebater as críticas que tem recebido após ir para uma festa sem o namorado, João Maria Pereira. Em seu story do Instagram, a atriz, que está na Califórnia, nos Estados Unidos, à trabalho para uma marca de beleza para curtir o festival Coachella, contou que o surfista português também está saindo no Brasil e ressaltou que o relacionamento dos dois é saudável.

"Gente, agora um papo legal que vou ter com vocês. Em que mundo vocês estão vivendo em que eu não posso subir nas costas dos meus amigos para fazer um vídeo? 'Meu Deus, ela está em uma festa sem o namorado dela', 'Meu Deus, ela está nas costas de outro cara'. Gente, em que mundo vocês estão vivendo?", questionou.

Mel, então, reforçou que João Maria também está saindo no Brasil e falou sobre o namoro dos dois. "O meu relacionamento com o meu namorado é 400% saudável. Não existe essa coisa de ciúme, não existe essa coisa de querer impor onde a pessoa vai ou não. Eu estou aqui para trabalhar e, de quebra, a gente se diverte. Eu estou aqui curtindo e ele também está lá no Brasil curtindo. Ele está saindo para festa, está saindo para onde ele quiser, gente. Eu não sou dona dele e nem ele é meu dono e está tudo bem. A gente está ótimo", ressaltou.