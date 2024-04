Isabelle e Matteus dando o primeiro beijo fora do BBB - Reprodução / Instagram

Publicado 21/04/2024 11:30

Rio - Isabelle foi recebida com festa em Manaus, neste sábado (20), após ficar em terceiro lugar na final do "BBB 24". No evento, ela comentou sobre Matteus, com quem se relacionou dentro da casa mais vigiada do Brasil.

A manauara comentou sobre a diferença da cultura entre os dois. "O negócio dele é cavalgada e a minha é boi bumbá; A gente tem essa cultura bem extrema", disse a sister, acrescentando que ainda está conhecendo o vice-campeão da edição. "A gente teve mais intimidade de 10 dias para cá. A gente não viveu o programa todo juntos. Antes, a gente era adversário".

Isabelle e Matteus começaram a se envolver nos últimos dias do reality. Após o fim do programa, os dois foram vistos aos beijos nos corredores da TV Globo, indicando que o romance ainda não tinha acabado.