Isabelle é recebida por multidão em Parintins - Reprodução

Publicado 21/04/2024 22:29

Rio - Isabelle Nogueira foi recebida por uma multidão, neste domingo (21), em Parintins. Em seu Instagram, a ex-BBB, que é cunhã-poranga do Boi Garantido no festival que acontece na cidade, agradeceu o carinho que recebeu no local.

fotogaleria

"E hoje desembarquei na minha amada Parintins! Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar viver algo tão grandioso assim. Olha o tanto de gente que foi me receber no aeroporto, meu povo! Só tenho gratidão por todo o carinho que estou recebendo. Levar a nossa cultura para o Brasil foi a minha grande missão! Orgulho de fazer parte dessa grande e histórica união tribal", afirmou.

Confira: