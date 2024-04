Mel Maia relata experiência de curtir eventos fora do Brasil: Como se eu não fosse famosa - Reprodução

Publicado 22/04/2024 16:33

Rio - Mel Maia utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (22), para contar sua experiência curtindo um evento fora do Brasil. A atriz, que aproveitou o último fim de semana no festival Coachella, na Califórnia, nos Estados Unidos, apontou as diferenças sendo uma pessoa famosa em outro país, onde não é conhecida pela maioria do público.

"É tão diferente curtir aqui fora, sabe? Porque, por exemplo, nesse festival eu acho que dois brasileiros só pediram para tirar foto comigo, não tinha quase brasileiro. E foi no show da Ludmilla, onde tinha um grupo de brasileiros concentrados. Então, é muito diferente porque é como se eu não fosse famosa, né?", contou.

Mel ressaltou que não está reclamando e que gosta de falar com os fãs nos eventos. "E eu não estou dizendo que no Brasil é ruim, mas é que para alguns lugares é um pouco difícil de sair porque a gente não consegue curtir 100% porque a gente também tem que dar atenção para os nossos fãs, claro. E eu amo tá, gente? Não estou falando isso porque desgosto, mas é porque metade do tempo eu estou dando atenção para a galera e metade do tempo eu estou curtindo. Então, é bem diferente. E eu acho uma experiência curtir isso aqui como se eu não fosse famosa", disse.

"Ou seja, aqui eu só curti. Só curti o tempo todo, consegui ver os shows que eu queria. Vocês sabem que eu sou apaixonada por eletrônica, né? Então, eu fiquei mais nos palcos de eletrônica e tecno. Foi muito legal, gente. Consegui curtir numa boa, foi muito tranquilo. Eu fiz vários amigos gringos, foi muito legal", complementou.