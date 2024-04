Beatriz Reis mexendo em decoração de luxo da mansão de Carlinhos Maia - Reprodução de vídeo

Beatriz Reis mexendo em decoração de luxo da mansão de Carlinhos Maia

Publicado 22/04/2024 11:17

Rio - O influenciador digital Carlinhos Maia recebeu a visita de Beatriz Reis, ex-bbb, neste domingo (21), e deu o que falar na web. Os vídeos publicados no Instagram da ex-feirante mostram que ela revirou mansão, mexeu em decorações de luxo, correu para dentro do closet, pediu tênis emprestado e até bisbilhotou a geladeira.



"Já invadi, tomei suco já e vou comer um bolo que eu tô vendo ali", disse a ex-sister. "Não, não vai comer o bolo não. Daqui a pouco você vai pra casa", brincou o influenciador.

A momento da dupla repercutiu nas redes, e internautas disseram que Bia era o terror do Carlinhos Maia. "O Carlinhos Maia já se arrependeu de chamar a Beatriz pra casa dele", disse um usuário do X. "O homem deve estar infartando", ironizou outra pessoa. "Beatriz do Brás fazendo o terror na casa do Carlinhos Maia", seguiu outro.