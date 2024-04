Mani Rego reflete em meio as recentes polêmicas com Davi - Reprodução

Publicado 22/04/2024 17:45 | Atualizado 22/04/2024 17:55

Rio - Mani Rego utilizou as redes sociais, nesta segunda (22), para fazer um novo pronunciamento. Em meio às recentes polêmicas sobre seu relacionamento com Davi, campeão do "BBB 24", da TV Globo, a vendedora ressaltou que ainda não tem as respostas para as perguntas que estão lhe fazendo.

"Não tenho ainda as respostas para todas as perguntas que me faço (e que me fazem). Enquanto não as encontro, caminho em frente, buscando a paz e querendo a paz para mim e para todos. E trabalho, já que é isso que norteia a minha vida desde sempre. Também me permito fazer planos, entender quais os meus passos de agora e os meus próximos passos. Não esquecendo nunca de honrar quem sou e a minha história", escreveu na legenda da publicação.

Confira:

Durante uma entrevista para o "Fantástico" , da TV Globo, no último domingo (21), Davi explicou a fala polêmica que teve durante o "Mais Você", ao dizer que ainda estava "conhecendo" Mani. "Procurei ela várias vezes. O fato que eu falei que a gente está se conhecendo é pelo fato de que um ano de namoro ainda não é nada. A gente está namorando, é o período do conhecimento, depois a gente vai noivar para se preparar para o casamento. E é isso que eu quero. Só que aí teve toda essa polêmica", afirmou.