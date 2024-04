Toninho Tornado e Mani Reggo disputam marca ’calabreso’ - Reprodução

Rio - Toninho Tornado entrou na briga pelo registro da marca "calabreso", que foi solicitada por Mani Reggo, ex-mulher de Davi Brito, campeão do "BBB 24". Criada pelo humorista, a expressão viralizou quando o baiano a usou durante uma discussão com MC Binn e Lucas Buda.



O pedido de registro de marca deve ser feito no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), do governo federal. O resultado de uma pesquisa no portal mostra a solicitação de Mani, feita através do Instituto Maria Preta, apoiada pela baiana, em 3 de fevereiro de 2024. Dois dias depois, 5 de fevereiro, a empresa Non Stop Produções, que agencia Toninho Tornado, fez o mesmo requerimento.

O registro de marca é um título que assegura o direito de propriedade e uso exclusivo em todo o território nacional. De acordo com a lei, o registro é concedido àquele que primeiro fez o depósito, caso não haja oposição. Atualmente, os dois processos estão na situação de "aguardando prazo de apresentação de oposição".



Os dois pedidos de registro estão especificados na área da culinária. A agência coloca na área de aperitivos à base de carne ou legumes, enquanto o instituto indica receitas culinárias, padaria e serviços de cafeteria. Vale lembrar que logo após a briga na casa, Mani criou o sanduíche "x-calabreso".



Os pedidos também apresentam uma diferença. O Instituto Maria Preta fez a solicitação de "calabreso". Já a Non Stop Produções escreveu "Calabreso", com a letra "c" em maiúculo.



