Davi fala sobre relacionamento com Mani Rego no FantásticoReprodução

Publicado 21/04/2024 20:40 | Atualizado 21/04/2024 21:08

Rio - O campeão do "BBB 24", Davi Brito, deu uma entrevista, neste domingo (21), para o "Fantástico", da TV Globo. No programa, ele falou sobre as recentes polêmicas envolvendo seu relacionamento com Mani Rego e opinou sobre o que o fez ser campeão do reality show.

"Eu sou uma pessoa muito sincera, verdadeira, amigo. Tenho minhas qualidades e defeitos, não sou perfeito", disse. Davi, então, falou sobre o momento que achou mais difícil dentro do reality. "Quando a Leidy jogou minhas roupas na piscina. Porque eu me vi entrando na água pegando minhas roupas, eu me senti invadido", contou.

Sobre o seu relacionamento com Mani Reggo, o baiano explicou a fala polêmica que teve durante o "Mais Você" , ao dizer que ainda estava "conhecendo" a vendedora. "Procurei ela várias vezes. O fato que eu falei que a gente está se conhecendo é pelo fato de que um ano de namoro ainda não é nada. A gente está namorando, é o período do conhecimento, depois a gente vai noivar para se preparar para o casamento. E é isso que eu quero. Só que aí teve toda essa polêmica", afirmou.

Em seguida, Davi negou os boatos de que teria se afastado de Mani para não ter que dividir o prêmio. "Não, jamais. Isso não cabe de mim, não. Eu prefiro comer ovo e ter paz na minha vida do que ter muito dinheiro e ter tanta confusão e perturbação", relatou.

O campeão do "BBB 24", então, complementou: "Eu quero que ela se sinta amada, quero que ela se sinta bem. Eu quero ver o bem dela. Junto comigo se possível for, se ela ainda quiser. Eu quero. Mas também tenho que comemorar minha vitória porque foi um mérito", ressaltou.

