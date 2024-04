Cena do velório de José Venâncio em ’Renascer’ - Divulgação / Globo

Publicado 20/04/2024 14:11

Rio - O público de "Renascer" vai se despedir de Rodrigo Simas nos próximos capítulos. José Venâncio, seu personagem na novela das nove da TV Globo, será vítima de uma tocaia armada pelo Egídio (Vladmir Brichta) para se vingar de José Inocêncio (Marcos Palmeira). O namorado de Buba (Gabriela Medeiros) vai morrer após levar um tiro e perder muito sangue.

"Já havia morrido em cena uma vez, mas nunca tinha gravado dentro de um caixão. Sempre me perguntam se fiquei com aflição ou tive algum desconforto, mas não. Fiquei zero agoniado e tenso, pelo contrário. Estava confortável e ainda fecharam o caixão por alguns segundos. Em alguns momentos tinha vontade de rir durante os ensaios", comenta o ator sobre as cenas do velório de Venâncio.Na despedida, o ator fala sobre as cenas que o marcaram no folhetim criado por Benedido Ruy Barbosa em 1993 e adaptado por Bruno Luperi. "Começando por essa cena inédita com Mainha (Duda Santos), que será a última cena de José Venâncio na história e que foi bem especial fazer. Mas destaco ainda as cenas do início da trama com a Buba (Gabriela Medeiros) e outras com a Eliana (Sophie Charlotte) também".