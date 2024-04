Fábio Porchat brinca com caso de ampla repercussão - Reprodução/Globo

Fábio Porchat brinca com caso de ampla repercussãoReprodução/Globo

Publicado 18/04/2024 11:59 | Atualizado 18/04/2024 12:16

Rio - Fábio Porchat causou uma controvérsia nesta quinta-feira (18) ao fazer uma piada relacionada ao caso do "Tio Paulo", no qual uma suposta sobrinha levou o cadáver de um idoso de 68 anos ao banco para tentar obter um empréstimo em nome dele.

fotogaleria

No "Encontro com Patrícia Poeta", ele reproduziu a situação ao interagir com uma senhora que estava na plateia do programa da Globo, o que dividiu os internautas, visto que teve quem gostou da brincadeira e quem disse que a imitação foi "desnecessária".

"Errado tá quem levou o defunto no banco, o resto é meme", escreveu uma internauta. "Brincando com o caso do cadáver no banco. Achei desnecessário e desrespeitoso com os familiares do idoso", opinou outra pessoa.

"Politicamente incorreto nunca foi sobre o que não se pode falar. Mas sobre quem não pode falar. Falta de empatia não tem ideologia. Tem sim mau gosto", avaliou a jornalista Flavia Jannuzzi, conhecida por ter sido repórter do "Bom dia Rio" e do "RJTV". "Humorista não pode fazer piada?", se posicionaram outros.

O caso

Érika de Souza Vieira Nunes, de 42 anos, levou um cadáver até uma agência bancária em Bangu , zona oeste do capital fluminense, nesta terça-feira (16) para sacar um empréstimo de R$ 17 mil, aprovado no nome de Paulo Roberto Braga, de 68 anos. Ela afirma ser sobrinha e cuidadora dele.