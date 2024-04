Alane é entrevistada por Ana Maria Braga - Reprodução de vídeo / TV Globo

Alane é entrevistada por Ana Maria BragaReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 15/04/2024 10:57 | Atualizado 15/04/2024 11:53

Rio - Alane tomou café da manhã com Ana Maria Braga, no "Mais Você", da TV Globo, na manhã desta segunda-feira, após ser eliminada do "Big Brother Brasil 24" em um paredão contra Isabelle e Matteus. Na atração, a bailarina falou sobre sua reação ao saber da sua saída do reality. Na ocasião, ela chorou, se bateu e demonstrou muito desespero.

"Quase 100 dias confinada. Nossos sentimentos se confundem muito. A gente vive com um turbilhão de sentimentos lá dentro, tudo é muito maior, então assim, eu crio uma expectativa muito grande. Eu me cobro muito e eu esperava muito chegar na final, então a frustração de ser eliminada, eu acabei exaltando de uma forma muito maior do que eu imaginava que seria. Então foi duro, eu não gosto nem de olhar assim, é um momento que eu não quero olhar", comenta Alane.

A ex-sister assume que tinha a sensação de que não iria para a final. "Eu tinha e isso me deixava muito entristecida. Porque a gente tinha ido para oito paredões, esse era o nono. E eu pensava: 'e agora, sabe?' Imagina morrer na beira. Que triste que vai ser pra mim, qual é o propósito de estar passando por tantos paredões e sair agora? Eu tinha muita esperança ainda, acreditava no meu potencial. Mas eu imaginava, parece que a gente sente quando a gente vai sair. Eu não sei explicar. Eu me cobrava muito. Então, achei bem triste a saída, mas depois que eu saí e que eu consegui ver um pouquinho da recepção das pessoas, eu me senti tão honrada, tão alegre. Até quando eu cheguei aqui, as pessoas estavam me esperando lá fora. Isso pra mim é inimaginável. Eu queria dar um abraço em todo mundo. Eu sou muito, muito grata pela recepção das pessoas, assim, pelo amor que estão me dando", declarou.

No programa, Alane assistiu novamente um recado enviado por Fafá de Belém e o convite que recebeu da cantora para ser a primeira embaixadora da Varanda de Nazaré em 2024. "Receber esse recado da Fafá, que eu sou extremamente fã, que é assim um ícone no Sírio de Nazaré, que eu tanto falava dentro da casa, é super simbólico pra mim, eu sou extremamente fã dela", afirmou a bailarina.

Ela ainda contou como foi o reencontro com a mãe no hotel. "Fiquei conversando com ela, contando um pouco dos bastidores desde o confinamento até agora, recebendo todo o carinho dela, dando (carinho) pra ela. Eu me preocupava muito com ela durante o programa. E ver que estava tudo bem... Ela é uma pessoa que assim, me criou sozinha com a minha avó, que sempre me transmitiu muita força, sabe? Ela me criou pra ser uma mulher forte, e aí eu acabei criando expectativas minhas comigo, sabe? Nunca foi de uma forma negativa, sempre foi pra que eu fosse uma mulher muito forte, e eu queria dar todo o orgulho do mundo pra ela, e eu saber que eu dei esse orgulho torna tudo melhor ainda, eu estou muito feliz".

'Poderia ter mais razão'

Alane refletiu sobre o que faltou para ela conquistar o prêmio milionário do reality show. "Sou uma pessoa que eu gosto muito de falar e falar bem. Mas existem alguns momentos que eu fico muito pensativa no que falar. Eu até não gosto dessa sensação. Mas é porque eu realmente acredito que eu dei o meu máximo no programa. Eu dei o meu melhor, do fundo do meu coração. Então, eu acho que se eu pudesse escolher algo que faltou pra estar na final, apesar de eu achar que eu merecia estar na final, eu poderia ter sido um pouquinho mais razão em alguns momentos. O Davi sempre me dava esse conselho também, porque eu sou muito coração", comentou.

"Acho que se eu tentasse ter um pouquinho mais de estratégia de jogo, que era uma coisa que eu falava assim, não tem estratégia, eu estou voltando com o meu coração mesmo, poderia ter me ajudado um pouco mais. Eu acho que eu fui uma jogadora que jogou bastante do início ao fim, sempre estive no jogo, nunca fugi, de coração. Sempre queria estar. Em embate que eu estava, eu ia lá e falava. Então, eu acho que eu poderia ter sido um pouquinho mais razão em alguns momentos. Isso teria me ajudado", concluiu.

Relação entre Isabelle e Matteus

No matinal, a bailarina falou sobre a relação entre Isabelle e Matteus e o medo que sentiu com a formação do casal na reta final da atração. "A gente minutos de medo e depois a gente entendeu que não era não, né? Porque assim, eu aqui fora sou muito essa pessoa, quando eu vejo dois amigos que estão quase ficando, eu já falo:' por favor, eu quero ser o cupido de vocês, se beijem'. Eu adoro histórias de amor assim, e lá dentro eu sempre incentivei muito os dois, aí eu lembro que num momento que eu estava deitada com a Bia no gramado, a gente começou a ter muito medo disso atrapalhar a nossa ida pra final, porque qualquer coisa que acontecesse, que atrapalhasse a minha ida pra final, eu teria muito medo. Eu falei: 'não, nem vou mais tocar nesse assunto'. Cinco minutos depois eu já estava falando, 'se beijem, se beijem', porque o meu coração fala mais alto do que qualquer estratégia. O amor sempre fala mais alto no meu coração, sempre adorei os dois e espero que dê certo esse dia", disse.

'Solteira'

Alane atualizou seu status de relacionamento. "Não estava namorando, estava solteira, continuo solteira. Quando eu amo, eu amo muito, sabe? Eu sou extremamente intensa, então eu acho que isso poderia me prejudicar no jogo como uma forma, sabe? Então, acho que Deus faz as coisas exatamente como tem que ser. E eu me vejo ainda solteira por um bom tempo agora, saindo da casa, quero focar na minha carreira de artista mesmo, então... O amor vai dar uma seguradinha!", afirmou ela, que deu detalhes sobre o affair com o cantor Denis Pinhoti.

"É uma paixão que eu tive antes de entrar no programa. A única pessoa que eu consegui falar foi a minha mãe até agora. Com certeza eu vou conversar com ele, vamos conversar sobre as coisas que aconteceram. Eu entrei na casa logo depois de me apaixonar, que amo me apaixonar, e aí ficou mal resolvido. Depois eu vou conversar com ele", completou.

Planos para o futuro

Fora do 'BBB 24', a ex-sister entrega seus planos. "Eu me vejo aqui dos corredores da Globo, com vários papéis de roteiro na mão, decorando falas. O que eu mais sonho é com a minha carreira de atriz. É o meu maior sonho. E eu me vejo daqui a um ano trabalhando como atriz, daqui a dez anos trabalhando como atriz. Enquanto eu estiver viva, fazendo arte, que é o que pulsa no meu coração, é o que transborda em mim, eu estou muito ansiosa pra fazer dar certo o meu sonho".

Confira alguns trechos da entrevista:

