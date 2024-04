Clara Moneke interpreta Caridade em No Rancho Fundo - Manoella Mello / TV Globo

Clara Moneke interpreta Caridade em No Rancho Fundo

Publicado 14/04/2024 08:31 | Atualizado 14/04/2024 08:59

Rio - Após o sucesso como Kate na novela "Vai na Fé", da TV Globo, Clara Moneke, de 25 anos, se prepara para começar um novo desafio na carreira. Nesta segunda-feira (14) ela entra em cena como a jovem Caridade na nova novela das seis, "No Rancho Fundo".

"Nunca imaginei que fosse viver o que estou vivendo agora como eu vivi antes, porque muitas pessoas diziam que o clima de 'Vai na Fé' era uma coisa muito rara de se encontrar. e aqui eu encontro algo tão bom ou melhor", comenta a atriz, dizendo que a nova personagem é um presente e um desafio ao mesmo tempo."Posso dizer que nas primeiras duas semanas da novela, Caridade passa por quatro trabalhos, porque ela está nessa montanha russa da vida e ela não desiste. Essa é uma das maiores características. Ela luta pelo que ela quer e sabe onde quer chegar", acrescenta.Moneke ficou nacionalmente conhecida com a personagem Kate, de "Vai na Fé", exibida em 2023 na TV Globo. Para a artista, o trabalho foi como um portal para descobrir o seu melhor."'Vai na Fé' me ensinou a força do povo trabalhador brasileiro, a força da novela enquanto objeto de entretenimento cultural muito acessível e que realmente acessa os lugares. Fazer esse trabalho me mostrou muito como é bom fazer novela. É muito bom ser uma atriz popular, eu amo fazer o que eu faço para pessoas que chegam em casa cansadas, que vão ver e vão se inspirar de alguma forma. É maravilhoso e só tenho a agradecer", diz Clara.A novela "No Rancho Fundo" é uma comédia romântica que se passa no sertão do Cariri, no Ceará, e conta a história da família Leonel Limoeiro, chefiada por Zefa Leonel (Andrea Beltrão), e os encontros e desencontros amorosos da mocinha Quinota (Larissa Bocchino). O elenco também conta com os atores Alexandre Nero, Eduardo Moscovis, Debora Bloch e José Loreto.