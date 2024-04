Mani, mulher de Davi, participa do ’Encontro’ - Reprodução de vídeo

Mani, mulher de Davi, participa do ’Encontro’Reprodução de vídeo

Publicado 17/04/2024 11:43

Rio - Mani Rego, mulher de Davi, participou do "Encontro com Patrícia Poeta", da TV Globo, nesta quarta-feira, e disse que a ficha não caiu em relação a vitória do marido, que faturou R$ 2,92 milhões no 'BBB 24', além de outros prêmios. Ela revelou, ainda, que não teve muito contato com o amado desde que ele deixou o programa. "Não caiu a ficha. Nem dormi ainda. Nervosismo, saudade. Muito ansiosa", disse a cozinheira.

fotogaleria

Ela também contou como reagiu quando Davi foi anunciado como o grande campeão. "Eu estava ao lado do pai dele. Eu abracei o pai, agradeci a Deus, pulei, gritei", detalhou Mani, que opinou sobre a participação do marido no reality. "Ele é um jovem da periferia e viu no Big Brother uma oportunidade de mudar sua realidade. Ele se posicionava muito, falava o que pensava, ele foi sincero, verdadeiro, corajoso".

Em outro momento, a cozinheira lembrou do dia que Leidy Ein jogou as roupas de Davi na piscina depois de uma briga. "A única coisa que você leva de casa são suas roupas. E ver ele pegando as roupas da piscina, aquilo foi muito forte para mim. Eu chorei muito", entregou ela, que se emocionou ao falar sobre a saudade que sentiu do marido enquanto ele estava confinado. "Eu senti muita saudade, principalmente no começo, quando a ficha vai caindo, que deita do lado para dormir e não tem (ninguém). No começo, eu achei que não ia resistir, não. Fiquei muito triste."