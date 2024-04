Munik Nunes deixa a maternidade com marido e filha - Leo Franco / AgNews

Publicado 22/04/2024 14:35

Rio - Munik Nunes deixou a maternidade, nesta segunda-feira (22), ao lado do marido e da bebê Carolina. A primeira filha da campeã do "BBB 16" com o empresário Paulinho Simão nasceu na sexta-feira (19)



No dia do nascimento, Munik compartilhou nas redes sociais a emoção do momento. "Catarina chegou nos ensinando que não temos controle de nada, e tudo acontece no tempo do Senhor. Nossa filha veio ao mundo para nos trazer felicidade, leveza e ainda mais amor. Filha, o dia do seu nascimento ficará marcado em nossas vidas para sempre. Te amamos pinguinho de gente", escreveu.