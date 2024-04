Vídeo de Davi, campeão do ’BBB 24’, exibido na Times Square, em Nova York - Reprodução / X

Publicado 22/04/2024 10:00

Rio - Um vídeo de Davi Brito, campeão do "BBB 24", exibido na Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos, agitou as redes sociais na manhã desta segunda-feira (22). As imagens foram publicadas no perfil do baiano no X, antigo Twitter. "Um bom dia com nosso Davi na Times Square em New York. O homem disparou", escreveu.



O vídeo mostra alguns trechos de Davi ao longo do reality e do momento em que ele é coroado como o grande campeão da edição. Além disso, as imagens são acompanhadas da frase "Davi nos te amamos".



A publicação teve rápida repercussão, chegando aos tópicos mais comentados da rede, com muitos seguidores e fãs do campeão elogiando a iniciativa e também o homenageado. "Tu merece o mundo", comentou uma seguidora. "Ele merece muito ser conhecido, disse outra.



Houve ainda quem duvidasse das imagens. "Isso é verdade?" e "Gente eu sempre tive curiosidade se isso é vdd ou sou leiga pra achar q é uma montagem?" foram alguns dos questionamentos levantados.