Fernanda Bande, ex-bbb, respondendo perguntas ao lado de sua filha Laura, de 5 anos - Reprodução de vídeo

Publicado 22/04/2024 09:27

Rio - Fernanda Bande, ex-participante do 'BBB 24', repercutiu nas redes sociais após abrir uma caixinha de perguntas no Instagram e receber resposta inusitada da filha, na noite deste domingo (21). Um seguidor questionou sobre a possibilidade dela participar de "A Fazenda", reality show da TV Record. "Eu na Fazenda? Que loucura, imagina eu na Fazenda, gente", disse a confeiteira.



No entanto, a "Loba" foi interrompida por sua filha, Laura, de 5 anos. "Claro que não! Mamãe não vai para Fazenda, lá é um lugar horrível", disparou a menina.



Surpresa com a expontaneidade da criança, a ex-bbb rebateu. "Ai, não fala assim. Não é um lugar horrível. É um lugar onde muitas pessoas bacanas também passam por lá e fizeram a mesma coisa que a mamãe fez. Só são lugares diferentes", explicou a mãe.



O vídeo viralizou e os internautas dividiram opiniões nos comentários. "É horrível sim, a criança está certa", disse uma usuária do Instagram. "Só reproduziu o que escuta dentro de casa", opinou outra pessoa.