Monique Curi já atuou em ’Laços de Família’, ’Salve Jorge’ e outras novelas da TV GloboDivulgação

Publicado 21/04/2024 10:17

Rio - Aos 56 anos, Monique Curi está experimentando o ápice de sua vida. A atriz, conhecida por atuar em novelas de sucesso da TV Globo, como "Baila comigo", "Laços de Família" e "Salve Jorge", encontrou uma nova paixão após os 50 anos. Além de ter um canal no YouTube e de estar prestes a estrear em dois filmes, ela se tornou uma inspiração para mulheres de todas as idades.

Por meio de redes sociais, palestras e seu livro recém-lançado, intitulado "A Virada de Chave, o Dia em que Parei de Esperar", Monique está transformando e empoderando outras mulheres. Um exemplo é Gisele Fernandes Castro, uma servidora pública de 41 anos que decidiu mudar de profissão após conhecer a história da atriz."Eu estava já há 20 anos trabalhando na área jurídica, tinha o sonho de mudar, queria muito ressignificar a minha vida, principalmente nessa parte profissional, em que não estava satisfeita. E a Monique, me tocou demais! E naquele momento, aquilo ali pra mim foi fundamental. Depois até entrei em contato para contar o quanto ela tinha me ajudado, e eu realmente estava muito emocionada. Com 41 anos resolvi fazer vestibular de medicina, e hoje estou cursando muito feliz. Tenho uma gratidão enorme por ela ter dado esse empurrãozinho", dividiu Gisele.Monique, que já enfrentou desafios como bulimia, relacionamentos abusivos e alguns papéis negados, agora recebe diariamente mensagens de mulheres que se reinventaram seguindo seu exemplo. Ela vê o empoderamento feminino como sua missão.“Cheguei nos meus 50 anos e fiquei um pouco assustada, confesso! Achava que estava velha. E que realmente não dava tempo para mais nada. Ainda veio a menopausa, que me fez acreditar que realmente havia acabado. Juro! Mas passei meus momentos de sofrimento e comecei a pensar que eu poderia viver mais 20, 30, sei lá quanto anos mais. Então aquele momento, de repente, poderia ser o início de uma nova jornada. Decidi mudar! E é isso que divido com minhas seguidoras diariamente, para inspirar e encorajar elas também. Me sinto honrada, de verdade, em poder impactar dessa forma a vida delas!”, conta Monique, que já recebeu diversos depoimentos. "Amo receber essas mensagens! Não é sobre número, é sobre isso”, conclui.