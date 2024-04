Key Alves e Davi - Reprodução / Instagram

Key Alves e DaviReprodução / Instagram

Publicado 21/04/2024 12:58

Rio - Key Alves agitou as suas redes sociais na noite deste sábado (20). Em um post na sua conta no X, antigo Twitter, a ex-BBB fez uma referência a situação atual do relacionamento do campeão do "BBB 24", Davi, com Mani Reggo.



"É sempre assim pós reality eles vão embora mani!!!", escreveu a jogadora de vôlei na publicação, que logo depois recebeu diversas respostas de internautas.

É sempre assim pós reality eles vão embora mani!!! — Key Alves (@keyalvesoficial) April 21, 2024

"Key te gosto muito briguei por vc mulher agora não vê cai pra cima do Davi não ele foi abonado tb", disse uma seguidora. "Querida, quem foi embora foi ela. Acordam", disse outra.



Além disso, alguns comentários faziam referência à oferta que Key Alves fez ao baiano, enquanto estava no programa. "Davi te dou uma bolsa de medicina aqui fora conta comigo. Eu adorei você", disse a participante do "BBB 23", em janeiro deste ano.



Alguns internautas recuperaram a promessa. "Tu vai ajudar o Davi com a faculdade ainda?", questionou um seguidor. "Key vc vai pagar a faculdade dele vc prometeu", comentou outra. "Key te gosto muito briguei por vc mulher agora não vê cai pra cima do Davi não ele foi abonado tb", disse uma seguidora. "Querida, quem foi embora foi ela. Acordam", disse outra.Além disso, alguns comentários faziam referência à oferta que Key Alves fez ao baiano, enquanto estava no programa. "Davi te dou uma bolsa de medicina aqui fora conta comigo. Eu adorei você", disse a participante do "BBB 23", em janeiro deste ano.Alguns internautas recuperaram a promessa. "Tu vai ajudar o Davi com a faculdade ainda?", questionou um seguidor. "Key vc vai pagar a faculdade dele vc prometeu", comentou outra.

Os assuntos não pararam por aí. Houve ainda seguidores que relembraram o envolvimento da jogadora no "BBB 23" com outro participante. Key e Gustavo Benedeti tiveram uma relação dentro da casa, que continuou por um tempo fora do reality, mas terminou por decisão do brother.

Entenda o caso



Os rumores sobre o fim do relacionamento de Davi e Mani começaram após a saída do brother da casa mais vigiada do país. Em entrevista para a Ana Maria Braga, o vencedor do reality se referiu à vendedora como namorada.



Neste sábado (20), Mani comentou sobre o ocorrido, excluiu o "esposa" da sua biografia no Instagram e parou de seguir o Davi. Horas mais tarde, o baiano fez uma publicação nas redes dizendo que quer encontrar e conversar com a vendedora.