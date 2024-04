Davi e Mani Reggo - Reprodução/Instagram

Publicado 21/04/2024 07:44 | Atualizado 21/04/2024 07:46

Rio - O campeão do "BBB 24", Davi Brito, fez uma publicação no seu Instagram, além de uma live, na noite deste sábado (20), onde pediu para conversar com Mani Reggo. Horas antes, a mulher do baiano desabafou sobre os boatos do fim do relacionamento e parou de seguir o milionário.



Na live, Davi informou que gostaria de deixar claro, ao vivo, que estava disposto a conversar. "Eu considero ela como minha namorada. É uma pessoa muito especial para mim, que eu gosto muito. Uma pessoa linda, gente fina, e acredito que todos vocês já viram isso nela", comentou.



O vencedor da última edição do "BBB" seguiu a falar, afirmando que, desde a saída da casa, está cumprindo uma agenda. "O dia e a hora que você quiser marcar, em qualquer lugar, eu estou disposto. A gente só precisa acertar alguns pontos e continuar", disse o baiano, acrescentando que a ama. "Te amo, Mani. Um beijo. Torço muito pela sua história, gosto muito de você e quero que você vá longe. Mas eu quero encerrar esse assunto aqui e agora, com todo mundo".





Além da live, o brother fez uma publicação no seu perfil do Instagram. O post mostra uma foto dos dois, acompanhada de um texto. "Mani, meu 'LuLu', eu te amo, tá? Tô disposto a ter você perto de mim e te dar todo carinho, amor e respeito que você merece. Só depende de você. Vem, meu amor. Tô te esperando", informou o texto, que foi finalizado com um emoji de coração partido.





Desabafo de Mani



Na publicação da vendedora, feita no fim da tarde deste sábado (20), No post, muitos internautas colocaram comentários, divididos entre críticas, apoio e brincadeiras. "Que vergonha", escreveu um. "Bateu um desespero", comentou outro. "Parece um meme", falou um terceiro.Na publicação da vendedora, feita no fim da tarde deste sábado (20), ela pediu compreensão pelo "sumiço" nos últimos dias . "Esse momento serviu para que eu não cometesse excessos ou julgamentos os quais as informações ainda eu não tinha processado. O sentimento é que em pleno século XXI, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas, e outra que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo, não pelos os comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já há tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade", explicou Mani.

Após o desabafo, a baiana recebeu o apoio de diversos famosos, como Gil do Vigor e Carla Perez, que mandaram mensagens de carinho na publicação. Outro comentário foi da modelo Yasmin Brunet, que particiou do reality junto com Davi. A ex-BBB colocou um emoji de coração no post. Já Camila Moura, ex-mulher de Lucas Henrique, ressaltou: "Forças".

Davi vem recebendo uma série de críticas nas redes sociais desde que falou, durante participação no programa "Mais Você", da TV Globo, que ele e Mani ainda estão "se conhecendo". "A gente está namorando, está no período de conhecimento, estamos nos conhecendo. Acho que tudo tem um tempo determinado", comentou o brother no programa.