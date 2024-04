Gilson de Oliveira é apontado como pivô da separação de Belo e Gracyanne - Reprodução / Instagram

Gilson de Oliveira é apontado como pivô da separação de Belo e GracyanneReprodução / Instagram

Publicado 21/04/2024 08:42 | Atualizado 21/04/2024 09:00

Rio - Pelo visto, a vida do personal trainer Gilson de Oliveira vai mudar. O treinador chamou a atenção desde que foi apontado como o pivô do fim do casamento de Gracyanne Barbosa e Belo e disparou no número de seguidores em suas redes sociais.

Na quinta-feira (18), quando o assunto foi divulgado, Gilson tinha 3 mil seguidores no seu perfil do Instagram. Já neste domingo (21), o personal atingiu o número de 100 mil internautas que o acompanham.

Após a repercussão, o treinador quebrou o silêncio neste sábado (20), dizendo em um post nos stories que iria falar sobre o ocorrido. "Venho me pronunciar sobre alguns acontecimentos na minha vida, acho que vocês estão esperando isso, tenho recebido bastante mensagens no direct, WhatsApp e etc, mas se é pedrada que vocês querem, coloquem o capacete que eu cansei de me calar e irei falar toda a verdade", escreveu.

Os rumores sobre o envolvimento da musa fitness com outro homem que frequentava a mesma academia começaram após vir à tona a notícia da separação. Na sexta-feira (19), Gracyanne comentou nas redes sobre o relacionamento com Belo. "São 16 anos de uma história de amor, cheia de altos e baixos, tribulações, acertos, erros, conquistas", disse.