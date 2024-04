Davi e Mani - Reprodução / Instagram

Publicado 21/04/2024 12:50 | Atualizado 21/04/2024 13:01

Rio - Desde que foi consagrado campeão do 'BBB 24', Davi Brito está envolvido em polêmicas sobre o suposto término do seu relacionamento com Mani Reggo. No novo capítulo da história, o vencedor do reality perdeu 500 mil seguidores após Mani se pronunciar através de sua conta no Instagram, na noite deste sábado (20).Antes disso, o novo milionário rebateu as informações e confirmou que estava namorando, durante sua participação no programa "É de Casa" , da TV Globo. A baiana, no entanto, se pronunciou pela primeira vez, desabafando sobre a decepção que sofreu e dando a entender que tinha colocado um ponto final na relação.