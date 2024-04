Davi e Mani Reggo - Reprodução/Instagram

Davi e Mani ReggoReprodução/Instagram

Publicado 19/04/2024 22:44 | Atualizado 20/04/2024 00:33

Parece que o namoro de Davi Brito, que se consagrou como o grande ganhador do BBB 24 e Mani Reggo teria chegado ao fim nesta sexta-feira (19). A notícia teria tomado força após Jacira, mãe de Gil do Vigor, confirmar a informação divulgada pelo jornalista Luiz Bacci.

Ao ver Bacci comentando sobre o assunto, Jacira Santanna teria comentado na postagem do jornalista que já havia sido avisada do término. Vale lembrar que, durante o programa, Mani e Santanna, se tornaram amigas, ela até foi na festa de aniversário da mãe do Vigoroso, ex participante do BBB 21: "Eu já sabia! Ela tá bem triste a bichinha", disparou Jacira.

Segundo o jornalista, o termino aconteceu no quarto de um hotel, no Rio de Janeiro. Ele informou, ainda, que o casal teve uma conversa “tensa” em que Mani “tentou dar a visão dela para Davi sobre toda situação: relacionamento do casal e comportamento dele dentro e fora da casa”.

Bacci ainda afirmou que, o campeão do Big Brother Brasil 24 já teria contratado uma equipe de advogados para tratar da divisão do prêmio com a, agora, influenciadora.

A pressa do ex-BBB para oficializar o fim da união estável entre os dois, seria devido a contratos comerciais que Davi deve assinar nos próximos dias, com a Globo e outras empresas de publicidade, desse jeito, eles não serão contabilizados em uma possível divisão de bens.