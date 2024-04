Belo fala sobre o fim do casamento - Reprodução/Instagram

Publicado 20/04/2024 10:23 | Atualizado 20/04/2024 10:24

Após se emocionar em sua primeira apresentação após a confirmação do fim de seu casamento com Gracyanne Barbosa, Belo fez um desabafo sobre o término. O artista se apresentou na turnê com o grupo Soweto na última sexta-feira (19) no Allianz Parque, em São Paulo.

O show contou com a presença de 90 mil pessoas e Belo caiu no choro ao subir no palco para performar um dos maiores hits de sua carreira, "Reinventar". Confira:

Belo super emocionado no palco do #SowetoNoMultishow com "Reinventar" pic.twitter.com/ELBDhOAqHZ — Multishow (@multishow) April 20, 2024

O show foi transmitido ao vivo pelo canal Multishow e após a apresentação, o músico foi questionado sobre o divórcio. "É uma emoção muito grande. Estou passando por um momento complicado. Um momento muito difícil", afirmou.

"É lógico que eu estou aqui porque eu amo a arte e não deixaria de entregar isso para o meu público, que é o que faço desde criança. Apesar de qualquer adversidade, apesar de qualquer coisa que eu esteja passando", completou.