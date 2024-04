Após término com Jaquelline, Lucas Souza adota bezerro de A Fazenda 15 - Foto: Reprodução

Publicado 19/04/2024 21:09 | Atualizado 19/04/2024 21:17

Lucas Souza, ex-participante de A Fazenda 15, deixou seus seguidores surpresos ao revelar um novo integrante em sua família. Após o fim de um relacionamento, algumas pessoas costumam adotar um gato, mas o famoso fez diferente. Depois de seu término com Jaquelline, vencedora do programa, o ex-militar resolveu levar um bezerro para casa.

Bernardo, bezerro que ganhou destaque no reality show da Record, agora será o novo ‘pet’ do influencer. Em uma publicação no Instagram, Lucas Souza compartilhou a novidade. O famoso surgiu em uma foto ao lado do animal, anunciando a chegada de Bernardo à sua fazenda.



O ex-marido de Jojo Todynho deixou claro o carinho que já sente pelo pequeno bovino. "Pessoal, esse é o novo integrante da Família. Bernardo, bezerro de A Fazenda, agora é meu", declarou ele nas redes sociais. Segundo informações do site OFuxico, Bernardo será acolhido na fazenda do influencer, no interior de São Paulo.



A decisão de levar o animal surgiu do forte vínculo que Lucas criou com o pequeno em A Fazenda 15. "Eu dei nome, cuidei e quando o programa terminou, sempre me lembrava o quanto era bom lidar com os bichos, no meio daquela competição toda. Soube que o Bernardo estava sendo vendido e não pensei duas vezes para comprá-lo. O meu pet é diferenciado", declarou.