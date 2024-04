MC Daniel atualiza sobre treta com Nego do Borel: 'Vai ter que apanhar' - Foto: Reprodução

MC Daniel atualiza sobre treta com Nego do Borel: 'Vai ter que apanhar'

Publicado 19/04/2024 18:01

Após polêmica nas redes sociais e algumas farpas trocadas na web, MC Daniel dissipou os rumores sobre uma suposta briga com Nego do Borel. Na verdade, o funkeiro deixou claro que as desavenças com o artista estão no passado. Após o ex de Mel Maia se pronunciar sobre o assunto, o lutador também resolveu se explicar.

Em seu perfil do Instagram, MC Daniel esclareceu a situação após dúvida de um internauta: "Estamos em paz [ele e o Nego do Borel], não tem briga. Agora vai ter que apanhar no Fifa, está combinado (risos)", brincou o artista.

Em seguida, Nego do Borel também se pronunciou sobre o assunto. "Muitas pessoas acham que 'Nego do Borel está brigado com o Daniel, vai brigar e tudo mais'. Para resumir rápido para os fãs dele, só quero esclarecer para vocês uma coisa maravilhosa que aconteceu”, iniciou o artista.

O famoso explicou que conversou com Daniel há algum tempo: “Trocamos várias ideias. Eu pedi desculpa a ele por algumas falas, por algumas atitudes que realmente não foram legais. Eu me excedi em algumas palavras. Enfim, a gente se resolveu, está tudo bem”, garantiu o cantor.

“A gente é inspiração para muitas crianças, para muitas pessoas que seguem a gente e a vida não é de guerra, ainda mais a gente que é artista, nós somos influencers e a gente não quer passar guerra para as pessoas. A gente se resolveu, está tudo em paz, graças a Deus. Agora, Nego do Borel é da tropa do Fafá. Somos amigos", afirmou o artista.