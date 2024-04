Wanessa Camargo e Dado Dolabella - Reprodução / Instagram

Wanessa Camargo e Dado DolabellaReprodução / Instagram

Publicado 19/04/2024 17:23

Após anunciarem o fim do relacionamento, Wanessa Camargo e Dado Dolabella surpreenderam ao serem flagrados juntos. O suposto casal foi visto no "After Secreto" organizado por Yasmin Brunet, no Rio de Janeiro. Inclusive, os dois teriam reatado o namoro há algumas semanas, mesmo sem anúncio oficial.

Embora não tenham confirmado a reconciliação, uma imagem divulgada na web mostra Dado Dolabella ao lado de Wanessa Camargo na festa. Segundo a coluna Mariana Morais, fontes próximas revelaram que eles voltaram pouco tempo depois da cantora anunciar a separação. No entanto, Wanessa prefere não expor publicamente o relacionamento.

Ainda de acordo com relatos de pessoas próximas aos artistas, Dado Dolabella teria prejudicado a imagem de Wanessa, especialmente após o BBB 24. A cantora, que chegou a acusar Davi de comportamento abusivo durante o reality, enfrentou críticas por manter um relacionamento com o ator, conhecido por acusações de agressão.

O término foi anunciado por Wanessa Camargo durante uma entrevista no Fantástico, após sua eliminação do BBB 24. Na época, ela afirmou que, apesar do término, guarda carinho pelo que viveram juntos. Porém, a cantora destacou que no momento precisava focar em si mesma, em seus filhos e em sua carreira.