Thiago Nigro e Maíra Cardi - Foto: Reprodução

Publicado 19/04/2024 22:07

Maíra Cardi se envolveu em uma polêmica nas redes sociais após chamar seu atual marido, Thiago Nigro, de pai de sua filha com Arthur Aguiar. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, a influenciadora incentiva a pequena Sophia a se referir ao coach financeiro como pai, o que deu o que falar na web.



Na gravação, enquanto Nigro maquia Sophia, Cardi elogia a participação do marido na rotina da filha. No entanto, ao chamá-lo de pai, a cena causou revolta em alguns seguidores, que acusaram a influenciadora de alienação parental, destacando a importância do papel de Arthur Aguiar na vida da criança.



"Olha isso! Você tá maravilhosa! Eu nunca vi um pai que faz olho, o que é isso, hein?", elogiou Maíra Cardi, sugerindo que Thiago Nigro representa um pai da criança. "Papai fez um pouco borrado", reparou a influencer.



As críticas não tardaram a surgir, com comentários que condenavam a atitude de Maíra: "Isso é alienação parental!", afirmou um usuário. “Essa mulher é muito ridícula, depois se separa como fica a cabecinha da filha?”, criticou outra. “Queria ver se a filha chamasse a madrasta de mãe, ela ia vim dar o show dela”, ponderou mais uma.



Por outro lado, alguns seguidores defenderam a famosa. “Não vejo problema nisso, pois pai é quem cuida, cria, dá carinho, amor e educação”, declarou uma fã. “Eu acho normal, melhor do que se tratasse ela mal”, considerou outra. “Acho normal, ela é uma criança, o importante é que ele a trate como pai. Se o pai não quisesse perder espaço, que estivesse casado e criando a filha”, destacou uma terceira.