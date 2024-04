Gracyanne Barbosa e Belo se separaram, diz jornalista - Reprodução/Instagram

Publicado 19/04/2024 20:32 | Atualizado 19/04/2024 20:58

O relacionamento de Gracyanne Barbosa e Belo chegou ao fim e não se fala de outra coisa nas redes sociais. Ambos os famosos já se pronunciaram sobre o término, por suposta traição da musa fitness. A influencer fez uma homenagem ao ex-marido, já o cantor se pronunciou brevemente. No entanto, há especulações de que o divócio seja falso.



Gracyanne Barbosa confirmou o término e a traição por sua parte, mas reiterou que ainda há amor. Já Belo apenas informou que está muito triste, sem sequer citar a ex-mulher em seu pronunciamento. Nas redes sociais, porém, a separação dos famosos foi interpretada por muitos como uma estratégia.



Em uma publicação que divulgava a homenagem de Gracyanne, o término deu o que falar. “É Marketing. Ele tava mt esquecido aí lançam essa conversa pra engajar ele”, afirmou uma seguidora. “Ainda estou achando que é marketing”, pontuou outra, apesar do contexto.



Aliás, outros foram mais longe e imaginaram o futuro do artista: “Tenho quase certeza que é marketing para o novo álbum do Belo que se chamará: ‘SE EXISTE AMOR, PODE EXISTE REMOMEÇO’!”, teorizou a internauta. “Escrevam... Seus danados!”, encerrou a usuária com bordão de Beatriz Reis, ex-BBB.



Vale destacar que Belo tem muitos projetos em andamento, o que contribui para os rumores. Afinal, Belo está prestes a estrear a turnê Soweto 30, em São Paulo. A Globoplay também está preparando uma série documental sobre a vida do famoso. E, por último, o artista teria o seu festão de 50 anos na próxima terça-feira (23). No entanto, o cantor decidiu cancelar o evento.